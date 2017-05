NÎMES Initiation au sport réussie… mais à l’aveugle

La FAAF30-48 mobilisait ses troupes au sein de la galerie marchande de Cap Costières. Au programme, informations et séances sportives destinées aux curieux qui voulaient s'essayer, à l'aveugle, aux diverses animations proposées.

Avant toute chose, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France section Gard-Lozère recherche activement des bénévoles, des pilotes de tandem et surtout des personnes au grand coeur qui seraient susceptibles d'aider dans leurs actions les membres déjà très actifs de l'association. Mais revenons à l'actualité de la FAAF30-48.

Parmi ses missions, l'association a pour but de sortir de l'isolement les personnes en situation de handicap visuel et de rendre accessible à tous l'éventail d'activités qu'elle propose. Célébrant son centenaire, l'association organise des rendez-vous immanquables. Derniers en date, le repas yeux bandés, le film sans image et le concert dans le noir. Les "valides" ont pu ainsi comprendre une partie de ce que vivent au quotidien les déficients visuels.

Au tour des sportifs, confirmés ou en herbe! Parce que sport et handicap sont nécessaires au lien social et à la bonne santé, la FaaF30-48 a créé l'année dernière son club handisport. Là aussi, l'éclectisme est présent. Tandem, Systema (sport d'auto défense russe), gym douce, Torball (sorte de handball se pratiquant avec un ballon sonore, destiné aux déficients visuels) et escrime! Le club compte 35 licenciés et est ouvert à tout public (personnes en situation de handicap et valides).

Le but de la journée passée sous la protection pluviale de la galerie Cap Costières était de mettre en situation de handicap visuel ou sous bandeau, les valides amoureux de sensations fortes et curieux de découvertes. Une session "tandem avec pilote" était même prévue. Les amateurs d'épée ont pu croiser le fer grâce au club d'escrime de Bouillargues et les fanatiques de football ont pu être initiés au torball grâce au concours du CDH30. Enfin, il était possible d'apprendre les rudiments du systema avant de terminer la journée par une petite partie de boccia, la fameuse pétanque adaptée.

Fédération des Aveugles et Amblyopes de France Gard-Lozère 4, rue du Colisée - 30900 Nîmes. La FaaF-GL est membre affilié à la Fédération des Aveugles de France.