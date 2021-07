PAYS D’UZÈS-PONT DU GARD Un tout nouveau site internet pour l’office de tourisme

Le tout nouveau site internet de l'office de tourisme Destination pays d'Uzès-Pont du Gard est en ligne. Au-delà des informations distillées aux visiteurs, "c’est un véritable centre de ressources pour les professionnels du tourisme et ses habitants", atteste-t-on à l'office de tourisme.

Sur cette nouvelle interface, on peut bien sûr accéder à toute l'actualité de la Destination pays d'Uzès-Pont du Gard, mais aussi à des idées d'activités à faire en famille, à des bons plans... L'agenda recensant tous les événements du territoire sera aussi visible et une billetterie en ligne permettra d'acheter ses tickets plus facilement.

Et si vous-même, vous organisez un événement, vous pouvez l'inscrire directement en ligne en remplissant un formulaire. Au bout de 48h, après validation, il figurera sur le site internet de l'office de tourisme.

Les professionnels du tourisme disposent maintenant d'un espace dédié où ils peuvent trouver tous les rendez-vous pro, les chiffres-clés... Une équipe de techniciens est aussi à l'écoute pour les accompagner et qu'ils puissent vendre au mieux leur offre.

En plus de ce nouveau site, la Destination pays d'Uzès-Pont du Gard édite deux brochures pour 2021 : un magazine mettant en lumière les atouts majeurs du territoire ainsi qu'une carte touristique, véritable concentré des incontournables du territoire (sites naturels, aires de pique-nique, parcs et jardins, marchés, meilleurs spots photos...). Les deux brochures sont téléchargeables sur le site Internet ou en libre accès dans les bureaux d'accueil touristique.

Vous pouvez accéder au nouveau site Internet en cliquant ici.