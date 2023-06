GARONS Civisme et cohésion dispensés au Challenge inter cadets

Le 24 mai dernier, s’est déroulée la troisième édition du Challenge inter cadets du Gard. Cette manifestation réunissait des collégiens et lycéens des établissements de Beaucaire et d’Alès.

Cette activité était organisée par le 503e Régiment du Train, avec l’appui de la Délégation militaire départementale du Gard (DMD30). « J'ai adoré cette journée. Elle nous a permis de faire connaissance avec de nouveaux cadets. J'ai découvert les militaires durant cette année. C'était un milieu qui me plaisait, j'avais vu des vidéos et des reportages. C'est tel que je l'imaginais ! Il y avait une bonne ambiance et j'ai tout donné », explique Noélie, 15 ans, du collège Elsa Triolet de Beaucaire.

Le Challenge inter cadets a pour vocation d’éveiller et de sensibiliser les collégiens aux valeurs de la République et notamment aux notions de citoyenneté, de défense, de mémoire et d’engagement par une participation active et collective. Sur la journée, c’est 90 élèves qui ont bénéficié des activités physiques et sportives. Les vainqueurs du challenge ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie avec remise de coupe pour le vainqueur.

Norman Jardin